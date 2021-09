RELVAGA KOOLI?! Kui tihti võtavad õpilased kaasa noa või mängupüstoli? 

POLE MÄNGUASI: Kui laps läheb noaga kooli, siis sõltuvalt olukorrast alustab politsei kas uurimist või vesteldakse lapse, vanemate ja kooliperega. Foto: Erki Pärnaku

Viimastel nädalatel on kahel korral õpilased tulnud kooli noaga. Lõuna prefektuuri vanemkomissar Veronika Kivilaid ütleb, et keskmiselt on sääraseid juhtumeid aastas kümmekond. Enamasti võetakse kooli kaasa taskunuga, harvem mängupüstol või airsoft relvamulaaž.