ELU NAGU VENEMAAL! Kastre vallas on valimiste võitja teada juba enne valimisi 

KANDIDAATIDE VÄHESUS EHMATAS: Kastre vallavanem ja seal ainsana korraliku nimekirjaga välja läinud valimisliidu esinumber Priit Lomp ütleb, et suured erakonnad ei viitsi väikeste kohtadega vaeva näha. Foto: Aldo Luud

„Nagu nõukogude aeg oleks tagasi, valida saad ainult ühe seltskonna seast. Aga nuriseda ei ole millegi üle, meil siin Võnnus on raamatukogu, arst, hambaarst, isegi apteek on olemas. Väikese koha jaoks on apteek suur asi,“ arutleb Võnnu elanik Ingrid, miks tema koduvallas Kastres on läinud nii, et võitja on juba enne valimisi teada.