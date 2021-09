Ringkonnakohus tühistas osaliselt endise Tartu abilinnapea süüdi mõistmise 

Kohus leidis, et Valvo Semilarski otsuseid kahe Tartus asuva kinnistu enampakkumismüügile suunamise osas ei saa pidada temaga seotud ettevõtte AS Aqua Marina suhtes tehtud otsusteks.

Valvo Semilarskiga seotud ettevõttel Aqua Marinal oli nende otsuste suhtes mõningane huvi ehk avada neil kinnistutel bensiinijaamad. Kriminaalkolleegiumi hinnangul ei saa seda huvi pidada aga piisavalt suureks, et see mõjutas Semilarski otsuseid. Seetõttu tühistas ringkonnakohus maakohtu süüdimõistva otsuse selles toimingupiirangute rikkumise osas ja mõistis Semilarski õigeks.

Semilarski küll arvas, et ta käitub õigesti, ent ta oleks pidanud kõrge ametnikuna endale seaduse selgeks tegema. Kohus rõhutas, et seaduse mitte tundmine Semilarskit vastutusest ei vabasta ning tõi välja, et Semilarski eksimus oli talle välditav. Semilarskil ei olnud otsuste tegemisega kiiret ning tal oli võimalik enne otsustamist järele mõelda ja näiteks juristi või asjatundliku kolleegi käest nõu küsida või vähemasti nõu pidada. Niisamuti ei olnud kriminaalkolleegiumi meelest Semilarski jaoks üle jõu käiv saada aru sellest, et tema erapoolikus võib sattuda ohtu nii seoses sõbra äriühingu osas otsustuste tegemises kui ka seoses küllaltki suure ja tema jaoks soodsate tingimustega aeg-ajalt nii-öelda uuenevast laenulepingust lähtuvalt.