TIIVULISTE TOITMINE KEELATUD!? LINNUMEMMED EI JÄTA! Pealinna proua põrgib: „Terad ei ole narkootikum!“ 

OHT SAADA TRAHVI: Möödunud aasta maist ei tohi Tallinnas linde toita. Uus kord on rohkelt tööd andnud munitsipaalpolitseile, kes teeb pidevalt selgitustööd. Pahatihti sellest aga ei piisa. Fotol proua Sveta, kes on terve elu linde ja loomi toitnud.

Põhja-Tallinnas avaneb Randla tänava kortermajas õõvastav vaatepilt: tuvid – hele- ja tumehallid ning valged – on vallutanud kolmanda korruse rõdu. Seda korterielanike loal. Tiivuliste elu mugavamaks tegemiseks on rõdule paigaldatud paks metalltoru, millel hea maanduda. Silmaga võib kokku lugeda pea poolsada lindu. Lindude toitmine on aga eelmise aasta maist Tallinnas keelatud. Mida ette võtta?