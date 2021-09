KESKERAKOND SATTUS SEADUSEGA VASTUOLLU! Jaan Toots lubab: vahetame venekeelse reklaami välja 

NII EI TOHI: Eestikeelne reklaam ei tõlgi venekeelset ja tegemist on ka sootuks teise kandidaadi lubadusega.

Nii mõnedki kohalike omavalitsuste kandidaadid rikuvad seadust juba valimisreklaamides. Kui Narvas kraapisid silma EKRE venekeelsed reklaamid, siis nüüd on Tartusse taolise välja pannud ka Keskerakond. Viimase partei Tartu linna esimees Jaan Toots kinnitab, et venekeelne reklaam pandi üles teadmatusest ja see asendatakse.