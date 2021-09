KÄSI MAHA JA HABE ETTE: Talibani võikad karistused ja karmid keelud naasevad Afganistani ühiskonda 

Ehkki islamirühmitus teatas, et uus riigijuhtimine tuleb nende eelmisest valitsusest leebem, on Afganistanist laekunud palju teateid teisitimõtlejate mahasurumisest ja peksmisest. Samuti pole rühmitus lubanud afgaani tüdrukutel ja naistel omandada keskharidust. Tänaseks on naised jäetud täielikult riigi valitsemisest eemale ja mõnel juhul on neid sunnitud senistelt töökohtadelt lahkuma. Möödunud nädalal teatas Talibani üks juhte mulla (islamivaimulik) Nooruddin Turabi, et Afganistanis teevad tagasituleku ka karmid karistusmeetmed – näiteks jäsemete raiumine ja võikad hukkamised. Esimesed sellised juhtumid on juba esile kerkinud.