Opositsioon nõuab Tanel Kiige tagandamist 

Avaldame opositsioonierakondade esimeeste pöördumise peaminister Kaja Kallasele täismahus:

Koroonakriisi tulemuslik juhtimine on Eesti lähiaja olulisim ülesanne. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige juhtimisel on riik teinud palju jämedaid vigu, mistõttu puudub enamikul riigikogus esindatud erakondadest tänaseks kindlus, et lähikuudel langetatakse eesseisvate epideemiatõrje valikute puhul õiged ja asjakohased otsused. Ühtlasi puudub meil usaldus, et minister Kiik suudab langetatud otsuseid reaalselt ellu viia. Halva juhtimise katastroofilisi tulemusi nägime kevadel, teist korda ei saa Eesti seda endale lubada. Sellest tulenevalt esitame teile nõude vabastada ametist tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Toome välja olulisemad teemad, milles terviseminister on ebaõnnestunud:

Vaktsineerimine. Tanel Kiige juhtimisel on Eestis vaktsineerimisest kujunenud ebaõnnestumiste rida. Kiige juhtimisel oli halvasti korraldatud vaktsiinide tarnimine. Tema haldusala hiilgas eliitvaktsineerimistega. Tema vastutusel on külmlao kobarkäkk. Vaktsineerimiskorraldust on korduvalt ümber tehtud, selleks on palgatud erijuhte, kuid ilma erilise kasuta. Kõige selle tulemusel on vähenenud ühiskonna valmidus vaktsineerida ja usaldus vaktsineerimise suhtes, mis omakorda on tekitanud olukorra, et oleme väga madalal vaktsineerituse tasemel. Korralduslikud möödalaskmised on ulatuslikud, mida on korduvalt oma analüüsides esile toonud riigikontroll. Madala vaktsineerituse tõttu on kõlanud üleskutsed asuda kõhklejate suhtes rakendama jõulisemaid meetmeid, mis suurendab ühiskonnas tarbetut lõhestumist ning asjatut vastandumist.

Enda poolt seatud eesmärkide täitmata jätmine. Tanel Kiik on avalikkusele lubanud, et kõige haavatavama ehk 80+ elanikkonna puhul jõutakse 80-protsendilise hõlmatuseni mai esimeseks nädalaks. Käes on sügis, kuid jätkuvalt on ainult 67 protsenti eakatest vaktsineeritud. Tegemata töö tähendab meile tuhandeid hospitaliseerituid ja surmasid, mida oleks saanud ja pidanud ära hoidma.



Täiskasvanute vaktsineerimise puhul seati eesmärgiks saavutada sügiseks 70-protsendiline hõlmatus. Kiige ettepanekul valitsus suvel lahjendas seda sihti, lükates tähtaja kolm nädalat edasi 22. septembrile ning vähendas täishõlmatuse ambitsiooni osalise hõlmatuseni. 22. septembriks ei õnnestunud terviseministril ka seda eesmärki täita – puudu jäi tervelt 40 000 inimest. Seda on rohkem, kui on viimase kuu jooksul tehtud kokku esimesi doose, mistõttu ei ole küsimus üksikutes päevades. Iga lubaduse juurde on käinud kõlav poliitiline sõna, et ebaõnnestumise puhul võtab minister poliitilise vastutuse. Eesmärgi täitmata jäämise puhul on ta selle asemel esitanud aga lõputuid vabandusi ja uusi täitmata lubadusi. Kui kaua kavatseb peaminister taluda sellist poliitilise usalduse mahamängimist ühe oma ministri poolt? Kiik ise on võtnud oma ebaõnnestumisi tuima rahuga -- kui ei saavutanud eesmärke septembris, siis proovime saavutada oktoobris. Arvestades tema senise töö vähest tulemuslikkust, siis võime olla kindlad, et ka oktoobri lõpuks ei jõuta seatud eesmärgini.

Valitsuse segased ja vastuolulised koroonasõnumid on vähendanud ühiskonna usaldust nii riigijuhtimise kui pandeemiavastaste meetmete suhtes. Näiteks ei suutnud valitsus pikka aega anda ühest soovitust, mis juhul on maskide kandmine vajalik. Süsteemitus maskikohustuse kehtestamisel toob kaasa riiklike soovituste usaldusväärsuse languse ning kohtuvaidlused. Uue ettepanekuna on juba kõlanud soov vabastada vaktsineeritud inimesed maskikohustusest, ehkki on teada, et ka nemad levitavad viirust.