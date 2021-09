VIDEOD | Itaalia rekamehed protesteerivad kohustusliku koroonapassi vastu 

Viimastel kuudel on Itaalias toimunud erinevaid proteste ja streike valitsuse koroonapiirangutega seotud otsuste vastu. Enne esmaspäeval alanud meeleavaldust lubas üle 30 000 rekajuhi sotsiaalmeedias, et alustavad „tervisediktatuuri“ vastu seitsmepäevast streiki. Meeleavaldajad – kellest ilmselt suurem osa pole end vaktsineerinud ega rohelist passi saanud – mainisid, et nad sõidavad veoautodega aeglaselt maanteedel ja takistavad seega liiklust. Esimene päev näitas seda, et ehkki paljud rekamehed kogunesid teedele, oli neid oodatust vähem ja suurem pahameeleavaldus jäi siiski sotsiaalmeedia veergudele.

Ehkki ametivõimude teatel tõsisemaid seisakuid polnud, põrutasid mõned ürituses osalejad, et nende tekitatud liiklusseisakud vaikitakse lihtsalt maha. „Ärge otsige neid [seisakuid] dünaamilistelt kaartidelt ega raadiost. Me ootame videoid, mille me ka avaldame. Draghi [Itaalia peaminister] Itaalia on diktatuur!“ põrutas üks äärmuslikumate vaadetega vaktsiinipassi vastane.