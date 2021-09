FOTOD | President Kaljulaidi viimane välisvisiit 

Rootsi ja Eesti on mõlemad tugevad digiriigid ja seega on meie jaoks oluline, et 21. sajandi taristu ühenduvus oleks usaldatav, lausus president Kersti Kaljulaid kohtumisel Rootsi peaministri Stefan Löfveniga. „Digitaalne ühenduvus mängib olulist rolli geopoliitikas, säästlikus majanduskasvus ning digipöördes. Seetõttu tutvustasime septembri alguses Tallinna digitippkohtumisel usaldatava ühenduvuse põhimõtet,“ lausus president Kaljulaid.