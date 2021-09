USA võimud ajasid silla alla kogunenud haitilaste laagri laiali 

Praeguseks pole silla all enam hingelistki, kinnitas Del Rio linnapea Bruno Lozano CBS Newsile. Umbes 2000 haitilast pandi üsna ruttu lennukile ja saadeti kodumaale tagasi (kusjuures umbes 97% kõigist silla alla kogunetutest ei tulnud otse Haitilt). Veel 5000 ootab oma saatust, mis suuremalt jaolt saab tõenäoliselt olema sama. Ülejäänutest märkimisväärne osa otsustas sündmuste käigus otsa ise tagasi pöörata ja lahkus tagasi Mehhikosse, teised aga lubati siiski USAsse, kus algab nende asüülitaotlemise protsess.

Ühendriikide julgeolekuminister Alejandro Mayorkas sõnas, et valitsus ei kavatse kuulda võtta palveid väljasaatmised lõpetada. Tema kinnitusel suudab Haiti riik viimase aja tormilistele sündmustele, nii otseses mõttes looduslikele, aga ka poliitilistele keeristele vaatamata põgenikke vastu võtta. Siiski lubas president Joe Biden karistada piirivalve ratsapatrulle, kes inimesi liiga karmilt kohtlesid. „Aga see oli kole vaatepilt, nagu isegi nägite,“ kommenteeris Biden meediale. „Näha, kuidas inimesi niimoodi koheldakse. Kuidas hobused neid peaaegu alla ajasid. Kuidas neid kinni seoti. Ennekuulmatu.“ Biden lisas, et presidendina võtab ta toimunu eest ka ise vastutuse.