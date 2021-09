Altkäemaksu süüdistusega maakohtu kohtunik astub kohtu ette

Süüdistuse järgi on Eveli Vavrenjuk eelistanud oma tuttavaid pankrotimenetluste halduritena ja teinud enda sõpruskonda kuuluvate pankrotihaldurite suhtes soodsaid otsuseid. Nende eest on ta väidetavalt saanud endale ja oma perekonnaliikmetele vastuteeneid. Süüdistuse kohaselt on Vavrenjuk edastanud talle vaid kohtunikuameti tõttu kättesaadavaid andmeid enda pereliikmele, et viimane saaks õigusabi teenust osutada.