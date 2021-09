Helsingi lennujaam loobus koroonatõendite lauskontrollist 

Vantaa linnapea Ritva Viljanen sõnas, et otsus oli vajalik, et hallata lennujaamas valitsevat kaost, mis on tekkinud sellest, et iga lennujaama saabujat tuleb kontrollida. Rahvast reisib ka järjest rohkem. See tekitab meeletu pikki järjekordi ja närvilisi momente.