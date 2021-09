VÕTA NÄPUST! Teoreetiliselt saab taaraautomaati viia ka kange alkoholi ja veinipudeleid, ent tegelikkus on sootuks teine 

Muudatused on üsna uued: juulis jõustus vastav seadus ja septembrist sai Eesti Pandipakend toimima kõik vajaliku. Eesti Pandipakendi tegevjuhi Kaupo Karba sõnul on tõesti praegu ainult peenjoogivabrik Nudist ühe tootega liitunud pandipakendi süsteemiga. Ta tõdeb, et praegu ollakse veel algusjärgus ja kuna regulatsioon alles valmis, siis liitumine võtab aega. Praegu on huvi tundnud just väikeettevõtted. „Eks suurtel võtab see aega ja suured süsteemid vajavad rohkem läbi mõtlemist,“ ütleb Karba.