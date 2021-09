Adik Levin | Harimatute vaktsiinivastaste sekti vastu peaks riik näitama võimu 

Edumeelsed riigid on alustanud loobumist piirangutest ja maskide kandmisest. See kõik on saanud teoks tänu elanike vaktsineerimisele. Poliitikud väitlustes tihti räägivad, et paremini on koroonapandeemiaga hakkama saanud totalitaarsed riigid. Mina sellise arvamusega ei nõustu. Erandiks võib-olla on olnud Hiina. Venemaa, kellel on mitu tegusat vaktsiini on paljudest riikidest maha jäänud vaktsineerimisprotsessiga. Haigestumus püsib neil kõrge, kuid mis eriti kurb, koroonasurmadega on nad jõudnud maailma esiviisikusse. Diktaatorlik Põhja-Korea keeldus aga üldse neile eraldatud vaktsiinide tarnimisest oma riiki.