Liis Konovalov | Õhinapõhise taaskasutamise lõputu logistikaõud  

Paraku istuvad lisaks sellele sahtlinurgas jäätisepulgad ja kotike leiva-saia ümbriskottidega ning koridori on kogunenud kaks eraldi kotti klaastaarat – need, mille saan edasi anda ja need, mis lähevad konteinerisse. Jäätisetopsid pesen puhtaks ja korjan eraldi kotti. Vannitoas on kast, kuhu kogunevad tualettpaberi torud. Kas ma olen kompulsiivne koguja? Ei, kõik need asjad saab saata teisele ringile.