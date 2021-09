Juhtkiri | peata purjus juht 

Mullu hukkus joobes juhiga toimunud õnnetuses 12, viga sai 153 inimest. Suund on õige – joobes sõidukijuhtimise kuritegusid registreeriti selle aasta esimesel poolel 1183, mida on 228 võrra vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Samas on kõik need õnnetused sellised, mida ei oleks pidanud juhtuma. Korduvalt on tõestatud, et purjus juht on liikluses ohtlik, nii endale kui ka teistele.