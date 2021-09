VASTSE ABIELUMEHE TAPMISE TAGAMAAD | Ootamatu kättemaksurünnak Lasnamäe baari ees! Pussi haaranud mees: „Arvasin, et meid tuldi tapma ja vägistama.“ 

Varem tapmise eest vangis istunud Roman Gluhovtšenko on peamine süüdistatav 26aastase Nikita tapmises läinud aasta augustis. Vastne abielumees Nikita läks baari juurde asju klaarima seal konflikti sattunud kaasa Julia kutsel. „Mul on väga kurb tõdeda, et minu terviseprobleemid ja käitumine viis sellise olukorrani, mis praegu on. Ma arvan, et kui Nikita järsult meid ründas, siis mul tekkis paanikahoog. Kaotasin käitumise üle kontrolli. Kuigi ma ei mäleta midagi, siis tunnistan ennast süüdi, et pussitasin Nikitat. Kahetsen, ma tõesti ei tahtnud midagi sellist,“ raputab Gluhovtšenko endale tuhka pähe ning möönab, et pärast seda ta tõepoolest riigist põgenes. Küll aga väidab mees, et lõpuks soovis ta ennast ikkagi politseile üles anda.