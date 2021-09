KES MOODUSTAB VALITSUSE? Sotsid võitsid Saksamaa valimised, ent kõik pole veel kadunud ka konservatiivide jaoks 

Sotsiaaldemokraatide juht ja potentsiaalne tulevane kantsler Olaf Scholz märkis, et soovib jõuda koalitsioonileppeni enne jõule. Valimiskaotusele vaatamata pole püssi põõsasse visanud ka tema rivaal Armin Laschet – võib ju juhtuda, et Scholz ei saa (vähemalt kolmeliikmelise) valitsuse moodustamisega hakkama, misjärel avaneb võimalus hoopis teisena „finišeerinud“ Laschetile, kelle šansid pole sugugi kadunud. Selge on aga see, et üks kahest n-ö suurest erakonnast peab valitsuse moodustama ja praegu on ohjad sotside käes.