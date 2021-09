REFERENDUM: Šveitsis otsustas rahvas muuta homoabielud seaduslikuks 

Referendumit toetanud riikliku komitee „Abielu Kõigile“ liige Antonia Hauswirth sõnas, et nemad on rahvahääletuse tulemuse üle väga õnnelikud ja kergendatud. Ka inimõiguste rühmitus Amnesty International märkis avalduses, et tsiviilabielu võimaldamine samasoolistele paaridele on võrduse verstapostiks. Kõik siiski otsusega rahul polnud. Parempoolse Šveitsi Rahvapartei liige Monika Rueegger märkis, et on hääletustulemustes pettunud. „See [referendum] polnud seotud armastuse ja tunnetega, vaid laste heaoluga. Siin on kaotajateks lapsed ja isad,“ sõnas Rueegger.