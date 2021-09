Saksamaa üldvalimistel olid võidukad sotsiaaldemokraadid 

Lävepakuküsitlused näitasid tõeliselt pingelist heitlust kahe suurema partei vahel, ent lõpuks väljusid võitjana ikkagi vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid, kes on viimastel kuudel domineerinud ka rahvaküsitlustes. Esialgsete tulemuste kohaselt kogusid otsid 25,7% suuruse häälesaagi, kui kristlike demokraatide (CDU/CSU) toetus jäi 24,1% peale. Viimased on ilmselt madala toetuse ja kaotuse tõttu äärmiselt pettunud. Kolmandaks erakonnaks olid oodatult rohelised, kes kogusid 14,8% häältest, mis on erakonna läbi ajaloo parim tulemus, teatab BBC.

Nüüd on vaja luua koalitsioon, mille moodustamine antakse kõigi eelduste kohaselt sotside juhi Olaf Scholzi kätte. Selle loomine võib võtta aega mitu kuud. Toetajatelt õnnitlusi vastu võtnud mees ütles teleesinemises, et valijad on usaldanud talle ülesande luua Saksamaa jaoks „hea ja pragmaatiline valitsus“. Parlamendis enamuse saavutamiseks on sel korral vaja luua kolmeosaline valitsuskoalitsioon.