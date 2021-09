Kogu Euroopa jälgis hinge kinni pidades: valimised Saksamaal 

Pühapäeval oli igal valijal kasutada kaks häält ‒ esimene anti tema valimisringkonnas kandideerivale poliitikule, teine parteile või erakonnale. Kusjuures keegi ei keela oma ringkonnas hääletada sotside, üleriigilises valikus aga näiteks konservatiivide poolt. Parlamendi suurus on kõikuv, kuid igal juhul peab seal olema vähemalt 598 rahvaesindajat. Eelmistel valimistel oli parlamendikohti lõpuks 709, oletatakse, et sel korral tõuseb rahvaesindajate arv juba üle 800 just seetõttu, et sisuliselt võib igaüks anda hääli kahele parteile. Erakordselt agaralt hääletati seekord posti teel. Isegi 40‒50 protsenti valijatest eelistas seda moodust.