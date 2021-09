Norra pääses piirangutest: rahvas alustas pidutsemist 

Trondheimis olnud olukord nii pingeline, et ööklubijärjekorras inimesed minestasid. Meie fotol on sissepääsu ootavad inimesed ööklubi Justisen juures Oslos.

Solberg vastas kriitikutele, et üleriigilisi piiranduid on vaja ainult siis, kui need on põhjendatud ja vajalikud. Muidu aga laskem inimestel elada, nii nagu nad tahavad.