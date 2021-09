Vambola Paavo | Tankija ei usu kütusemüüja krokodillipisaraid

Valitsuse otsus jätta järgmisel aastal diiselkütuse aktsiis praegusele tasemele on tervitatav, ent pikas plaanis pole siiski jätkusuutlik. Tanklakettidel on soov hindu ülespoole liigutada, räägitagu maksuraha Eestisse jätmisest palju tahes. Raha voolab praegugi välja. Meie naabritel on aga kütusehinnad oluliselt odavamad.