Juhtkiri | Kas vaktsiin annab liigse võltsturvatunde? 

Et vaktsineeritud lähikontaktsed ei pea jääma isolatsiooni, kui neil ei ilmne koroonasümptomeid, siis on see jällegi näide lisavabadusest, mida kaitsesüst vaktsineeritule annab. Teisalt aga peab küsima, et kui lähikontaktsed ei pea end isegi mitte testima, siis kas senisest leebem suhtumine lähikontaktidesse ei ole märk vaktsineerimisele toetuva võltsturvatunde tekitamisest.

Nagu statistika kinnitab, on nakatunute seas ka vaktsineerituid, neid on vähe, kuid neid siiski on. Samamoodi võivad vaktsineeritud osutuda ka viiruse levitajateks, seda küll viiruse lahjema kontsentratsiooniga, kuid nakatamisoht pole siiski välistatud. Koroonaviirus võib aga külge hakata ühtmoodi nii vaktsineeritule kui ükskõik mis põhjusel kaitsesüstimata inimestele. Viimased võivad haigestuda raskemalt ja vajada haiglaravigi.

Ja kui arvestada veel, et sügiseste nohude-köhade ajal ei lähe sugugi mitte kõik enda arvates kergelt külma saanud koroonatesti tegema, võib viirus vargsi levida üha laiemalt. Muidugi võib sellist lähenemist kasutada ka survestamise vahendina vaktsineerima minekuks, sest kui vaktsineeritud ja kaitsesüstitud lähikontaktsed isolatsiooni jääma ei pea, on vaktsineerimata isikuil oht nakatuda seda suurem. Samas seab see ohtu ka need, kes on vaktsineerimata arsti ettekirjutuse põhjal.