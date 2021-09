Toomas Alatalu | Presidendi otsevalimiste vastased pakuvad iluravi 

Foto: Teet Malsroos

Tuletan hakatuseks meelde, et Eesti vabariigi presidendi valimise riigikogu poolt sätestas Põhiseaduse Assamblee vähemus. Kohal oli 60st liikmest 35, kellest 21 toetasid seda valikut ja sama kolmandik kehtestas ka nõude, et presidenti peab toetama kaks kolmandikku riigikogust. See äraspidine tarkus – ise ei suuda, aga teistelt nõuab topelt – määras ette ära presidendivalimiste toimumise nii, nagu see tavakodaniku seisukohalt poleks mitte kunagi pidanud toimuma.