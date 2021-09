Priit Toobal Edgar Savisaares pettunud: oled ühes pundis koos vaktsiinivastastega 

„Hea Edgar. Kõige lugupidamise juures sinu vastu, ei saa ma aru sinu kandideerimisest valimisliidus. Olime meie just sinuga need, kes 9 aastat mööda Eestit ja erakonda sõitsime ning oma liikmeid keelitasime, et erakonnaliikmed oma erakonna nime all peavad kandideerima ja liitudesse pugejad erakonna poolt tunnustamist ära pole teeninud,“ kommenteerib Toobal Edgar Savisaare postitust, kus viimane selgitab, miks liitus ja kandideerib ta valimistel liidu „Vaba Eesti“ ridades.