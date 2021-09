Karm talv tulekul: Suurbritannia hädas kõrgete energiahindade, tühjade toiduriiulite ja kütusepuudusega 

Veokijuhtide märkimisväärne puudumine on juba praegu põhjustanud kütuse ja kauba kohaletoimetamisel probleeme, mis on jätnud tühjaks poeriiulid ja tekitanud inimestes suuremat tungi osta koju varusid, vahendab cnbc.com .

Et inimesi tööle meelitada, siis on tööandjad väidetavalt pakkunud välja erinevaid boonuseid ja preemiaid, mis tõstaks aastapalga suisa üle 80 000 euro.

UK minister Paul Scully hoiatas ITV uudistele antud intervjuus, et Inglismaa inimesi ootab ees keeruline talveperiood. Ometigi rõhutas ta, et pole vajalik sattuda paanikasse ja hullumeelselt ostma asuda.

Peaminister Boris Johnsoni esindaja teavitas varasemalt sel nädalal, et Inglismaa ei seisa silmitsi kütusepuudusega, mistõttu tuleks tarbimist jätkata tavapäraselt. Samuti üritas ta rahustada ja kinnitas, et ka toitu jagub rahvale piisavalt.

Ometigi on poodides riiulid tühjad ja mõned esmatarbekaupade valik vähenenud. Bensiinijaamades on aga pikad järjekorrad.

Suurfirma BP teavitas reedel, et nad on sulgenud ajutiselt mõned bensiinijaamad Inglismaal just diisli ja bensiinikütuse puudumise tõttu. Puudus on tekkinud tarneraskuste tõttu, mis viib tagasi eespool mainitud põhjuseni - pole piisavalt tööjõudu.