Kasvatusteadlane: mittevaktsineerituid tuleb survestada nagu suitsetajaid 

„Jah, meil usaldatakse Põhjamaadest vähem nii riiki kui ka teadlasi,“ selgitas Heidmets ERR-i uudisteportaalile , et Eesti on selles osas ikka veel endiselt Ida-Euroopa ja Põhjamaadest väga kaugel.

„Kui Põhjamaades on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud ca 75 protsenti kõigist elanikest, siis Ida-Euroopa riikides jääb see näitaja 50-60 protsendi vahele. Eestlased oma 57 protsendiga on parajalt keskmised idaeurooplased.“