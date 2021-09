Kim Jong-uni õde: lõpetame sõja, kui Soul paremini käituma hakkab 

Foto: Reuters/Scanpix

Põhja-Korea diktaatori õest on aja jooksul saanud üks erakriigi prominentsemaid poliitikategelasi. Ta kommenteeris möödunud nädalal, et formaalselt endiselt sõjas viibivad kaks Koread võiksid küll kirve maha matta, ent seda vaid tingimusel, et Lõuna-Korea lõpetab oma vaenuliku poliitika.