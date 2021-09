Jaanus Järs | Mulle anti võimu 

Nii et mina pean nüüd tõendeid kontrollima hakkama! Mina? Kas ainult tõendeid või koguni isikutunnistusi? Kuulutasin laada kuupäeva välja ning jäin kõnesid ootama.

Helistas Monarhist: „Jaanus, kas laat toimub?“ „Toimub, aga koroonatõendiga.“ „Aga kas te kiirteste ka teete?“ „Tead, üheeurose sissepääsuga on väga raske 50eurost või isegi viieeurost testi teha!“ „Teste saab apteegist. Väga lihtne!“ „Tead, meil ei ole sellist võimekust. Ma ei oska! Tõend!“

Helistas Numismaatik: „Jaanus, pane mulle mu lauad.“ „Panen, aga tõendit on ka vaja.“ „No siis ära neid laudu pane.“ Kahju, asjaliku Numismaatikuga oleme nii mõndagi münti koos silitanud.

Siis panin kuulutuse ka sotsiaalmeediasse, et rohkem rahvast asjast teada saaks. Kirjutas Tsibihärblane ja lubas kõik õkva kohtusse kaevata. Soovitasin madalamatel tasemetel mitte jamada ja kohe Ülle Madisele kirjutada. Kirjutas Militarist, saatis kõik na..., lubas tulla ja fikaalid ka kaasa võtta. Euromaakler soovitas tal fikaalid ikka perearstile viia, et see täpsema diagnoosi saaks panna.