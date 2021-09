Seisukoht | Tõuks ei vaata tagasi 

Jätkan teekonda. Vastu uhab Bolti toidukuller jalgrattal. Mõistagi kütab ta kitsal kõnniteel otsejoones tugevama õigusega edasi nagu tank. Need ei pidurda, need ei tõmba sentimeetritki kõrvale. Keeran külje ette ja surun selja vastu majaseina. Alternatiiv oleks astuda sõiduteele otse läheneva auto ette.

See jutt võib küll kõlada nagu vanainimese tänitamine, aga mul on pensionini veel üksjagu aega. Loodan väga selleni elada ja tahaksin jalakäijana ennast kõnniteel turvaliselt tunda. Kus siis veel? Kõige suurem mure on mul kõnniteel liikuvate kõrvaklapistatud noorte pärast, kes ei kuule tõuksi tulekut, ning vanurite ja laste pärast, kelle tähelepanuvõime ja reaktsioonikiirus pole see, mis täies elujõus täiskasvanul, kes taipab kergliikurile õigel ajal teed anda.