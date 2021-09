Maailmakoristuspäeva peastaap Foto: Stanislav Moshkov

„Kuuuuule... Sa ära ei ole ju unustanud, et homme on World Cleanup Day?!“ lugesin nädalavahetusel oma Facebooki seinalt. Mäletan, kuidas 2008. aastal entusiastlikult kogu Eestit koristati. Oli võimatu aktsioonist kõrvale jääda. Nüüdseks on see justkui iseenesestmõistetav üritus, mis saab umbes sama palju tähelepanu kui kõrvitsate korjamine loomaaiale. Samas on prahti metsa all ikka ebamõistlikult palju, prügi toodetakse veel rohkem ja liiga vähe on algatusi, nagu just avatud tetra-pakendite tagastusautomaat. Veel rohkem võiks aga leida viise, kuidas prügi üldse mitte tekitada. World Cleanup Day on meie Eesti inimeste ellu kutsutud – oleme koos uhked ja maailma muutvad.