Ära peida kanaarilindu nurka! 

Kui võtad koju kanaarilinnu, kanna hoolt selle eest, et ta ennast halvasti ei tunneks. Linnupuuri kõrvalisse nurka paigutades võid arvata, et pakud linnule rahu ja turvatunnet, aga tegelikult ei pruugi see linnule üldse meeldida, õpetab rgbsf.com: kanaarilind on loomult aktiivne suhtleja ja enamasti meeldib neile pereelust innukalt osa võtta. Seepärast võid ka puuri panna kusagile, kus on palju askeldamist, näiteks elutuppa, kus pere kõige rohkem aega veedab.