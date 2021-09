Miks kass näo juurde magama kipub? 

„Mulle meeldib mu kass muidu väga, aga raske on leppida sellega, et ta trügib magama mu padja peale, kusjuures kas litsub ennast vastu pealage või keerab lausa poolenisti näkku,“ kurdab kassiomanik ja tahab teada, miks kass nii teeb.

Ameerika kassispetsidel on selle kohta, miks valib kass sageli magamiseks koha perenaise/peremehe padja peal, mitu selgitust. Üks neist väidab, et kass teeb nii, sest otsib sooja, teine, et arukas loom eelistab end mugavalt sisse seada – miks magada voodi jalutsis, kus rahutu unega magajad sageli jalgu siputavad, kui võib mõnusalt padjal pikutada, kus segatakse palju vähem. Pererahval soovitatakse koguni kassi magamiskoha valiku järgi oma uneharjumuste kohta järeldusi teha.