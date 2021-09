Perearst lahkus elavate kirjast – mis edasi saab? 

Foto: Pixabay

„Panin ennast kirja autojuhikursustele ja õppesõidule minekuks oli tarvis arstitõendit, mille saab perearsti käest. Ma ei saanud oma arsti tükk aega kätte, mõtlesin, et koroona-aeg ja vaktsineerimised, tal ilmselt kiire. Kui ühel päeval helistab ema ja ütleb, et kuule – sinu arst on surnud, tema leinakuulutus on ajalehes,“ räägib tudengineiu Liisa oma kummalise loo.