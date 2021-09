Vana heliplaadi krabinate vahel võib krabiseda ka raha! 

Tartus legendaarset vinüülplaadipoodi Psühhoteek pidav Ahto Külvet tõdeb, et hind sõltub paljudest asjaoludest, kuid tippude tippu saab tõusta ikkagi vaid väga tuntud artisti plaat, millel on ka eriline lugu. Kui Eesti artisti vanaplaat leiab heal juhul ostja mõnesaja euro eest, siis laias maailmas on vinüülplaatide hinnad ületanud ka paarisaja tuhande euro piiri.