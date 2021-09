Abikaasale kuuli pähe tulistanud Liina Bahovski kaitsja vaidlustas vangistuse ringkonnakohtus

Harju maakohus tunnistas Liina Bahovski süüdi ning mõistis talle karistuseks viis aastat vangistust, millest otsuse jõustumisel kuulub kohesele täitmisele kuus kuud, millest loetakse kantuks eelvangistuses viibitud aeg (üks kuu ja 22 päeva). Ülejäänud osa ehk neli aastat ja kuus kuud vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et süüdimõistetu ei pane viie aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab seaduses sätestatud kontrollnõudeid. Liina Bahovski kaitsja on esitanud apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule, kes seda nüüd arutama hakkab. Liina Bahovski tulistas laskeinstruktorist abikaasat Martinit mullu kevadel. Juuni alguses ütles ohver, et tema on oma naisele andestanud ja sisuliselt on karistus juba kantud, on Õhtuleht varasemalt kirjutanud. Nimelt on kohtuprotess olnud Bahovskite perekonnale ääretult kurnav. Martini sõnul oli Liina kaks kuud eeluurimisvanglas, misjärel on ta jalavõruga kodus olnud, kirjutas Õhtuleht toona.