Toode, mis peaks kindlasti kuuluma igasse esmaabikappi 

Mis puutub haavaloputusvahendisse, siis tuleb seda eriti hoolikalt valida – mitte kellelegi ei meeldi, kui haavale pihustatud vahend hakkab kipitama ja ärritust põhjustama. Esimese Eestis toodetud haavapuhastusvahendi Globasept Woundi Sol.-i plussiks kõikide teiste ees ongi just see, et haavale pannes toode ei kipita ega määri.

Globasept Wound Sol. kasutatakse nii esmaabiks kui ka haavahoolduseks. See sobib ägedate ja krooniliste pindmiste haavade (näiteks kriimustused, marrastused, hammustused, rebendid) puhastamiseks, loputamiseks ja niisutamiseks. Samuti võib vahendit kasutada hammustus- ja küünistushaavade puhastamiseks, putukahammustuste leevendamiseks, augustamisjärgsete haavade antiseptikaks, operatsioonihaavade ja krooniliste haavade (lamatised, diabeetilised haavandid) hoolduseks. Lisaks eelpool mainitule kasuta Globasept Wound Sol.-i julgelt ka põletushaavadel või kui oled saanud päikesepõletuse! See aitab rahustada nahka ning soodustab naha kiiremat taastumist.

Haavaloputusvahendi kasutus on tarvilik, sest haavad vajavad kiireks paranemiseks täielikku puhtust. Samuti on vaja piisavalt niiskust, sest paranemisprotsessiks peavad naharakud saama poolduda ja liikuda. Niiskes haavakeskkonnas on see kõige paremini võimalik.