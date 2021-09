Juhtkiri | Covidi-tõendi kontroll inimlikuks 

Ja igas vallas on alati mõni tegelane, kes leiab viisi ära nihverdada, näiteks mõni teismeline katsetab, kas võltsitud dokumendiga saab poest õlut osta. Kindlasti on indiviide, kes üritavad võltsitud koroonatõendiga pääseda etendustele ja kohvikusse.

Samasugune printsiip peaks kehtima ka vaktsiinitõendite kontrollil. Eeldame, et inimesed on seaduskuulekad ega lähe nakkusohtlikuna restorani. Ja haigena kontorisse. Ka ei ole alati mõistlik range külastajate lauskontoll. Näiteks on toidukohti, kus on palju püsikliente – kui nad lõunal oma igapäevast suppi sööma tulevad, pole tõesti mõtet iga päev samalt sööjalt jälle tõendit küsida. Lõuna kipub neis sööklates niigi kiire aeg olema ja tõendi küsimine tekitaks veel suurema rahvakogunemise.