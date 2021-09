Mida peaksid sisaldama vitamiinid juuste väljalangemise vastu? 

Nähtav tulemus meelitab

Väliselt tehtav juuksehooldus kipub esimene valik olema ka seetõttu, et tegu on nn nähtava lahendusega. On ju selge, et kui šampoon sai peanaha sisse masseeritud või juuksed maskiga kaetud, oled midagi ette võtnud. Tihtipeale on tulemused näha ka kohe pärast Placent Activ toodete kasutamist.

Seetõttu võivadki kahe silma vahele jääda sama olulised, kui mitte olulisemadki, nähtamatud abilised – juustele vajalikud vitamiinid ning mineraalained. Ka maailma parimad ja kõige kiiremini toimivad juuksevitamiinid ei too tulemusi üleöö. See ei tähenda aga, et need peaks kõrvale jätma. On ju teada-tuntud ütlus, et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Või nentimine, et kõik algab ühest sammust, olgu see siis nii väike kui tahes.

Olemas on haiguseid, mille tagajärjel juuste seisukord halveneb, ees ootab hõrenemine või juuste väljalangemine. Enamikel inimestel on probleemiks aga vitamiinivaegus. Õnneks võib selle mure lahendamine olla piisavalt kerge. Kõige olulisem on teadlikkus. Teadlikkus sellest, mida juuksed heaolu tagamiseks vajavad ning sellest, kust seda vajalikku saada.

Vitamiinid juuste väljalangemise vastu aitavad siis, kui neid on piisavalt

Tulemuste nägemiseks peab kehale tagama vitamiinivaru, et juustel oleks võimalik kasvada selliseks, nagu sa soovid. Seda ei ole võimalik teha ilma vitamiinide, mineraalainete ja muu tarvilikuta, mis on hädavajalik ka keha normaalseks toimimiseks.