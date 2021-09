OHT MÖÖDAS? Vaktsineeritud riigikogulased ei pea jääma isolatsiooni, kui neil ei ilmne haigussümptomeid

„Ei, nad ei pea regulaarselt testima,“ seletas Irja Lutsar. „Kui inimesel tekivad haigussümptomid, siis ta peab end testima. Oleme kokku leppinud, et täielikult vaktsineeritud inimesed eneseisolatsiooni jääma ei pea. Vaktsineeritul on nakatumise risk ja haiguse edasi andmise risk väiksemad ning haigestumine kergem.“

Kuid milliste sümptomite avaldumisel peaks ka vaktsineeritud inimesed isolatsiooni jääma ja koroonatesti tegema minema? Teatavasti rääkis Ladõnskaja-Kubits koroonadiagnoosi saamise järel, et tundis end küll enne riigikogus käimist imelikult ja arvas esialgu, et õhtul testima minek oli suisa ülereageerimine. Ometi ta positiivse testitulemuse sai. „Ma ei ole küll temaga suhelnud, aga Ladõnskaja-Kubits ilmselt ikkagi arvas, et tal on koroonaviirus, muidu ta testima ei oleks läinud,“ rääkis Lutsar. „Kui tekivad viirushaiguse sümptomid, peaks koju jääma ja testima.“

Merits nentis, et teoreetiliselt on küll võimalik, et vaktsineeritud inimesed siiski nakatuvad ning jõuavad enne koroonadiagnoosi haigust raskemalt põdevaid vaktsineerimata inimesi nakatada, kuid leidis, et seetõttu ei tohiks vaktsineeritute vabadusi piirama asuda: „Siinkohal ei ole nõrgem külg mitte vaktsineeritud, vaid ikkagi vaktsineerimata inimene. Probleem on reaalne, aga selle lahendus ei ole mitte vaktsineeritute piiramine, vaid vaktsineerimise parandamine. See võimalus on kõikidele antud. Siin ongi erinevus võrreldes kevadega, mil kõikidel vaktsineerimise võimalust ei olnud ja seetõttu kehtisid ka täiesti teistsugused tingimused.“