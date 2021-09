Milliseid investeerimisvõimalusi pakub järelturg? 

Järelturg on koht, kuhu saavad investorid enda olemasolevad investeeringud vajadusel nii-öelda „müüki panna“. Laenudesse investeerides peab arvestama sellega, et enda investeeringute summad saad sa kätte alles siis, kui need on läbi saanud (tavaliselt üks aasta, kuid mõni võib olla isegi viis aastat).