Agressiooniga heitlev Taiwan: Hiina valitsus soovib meid rahvusvahelises kogukonnas kiusata 

Neljapäeval teatas Taiwan, et on valmis ametlikult liituma Vaikse ookeani ülese kaubandusleppega (CPTPP), millega ühinemise nimel on riik teinud juba aastaid lobitööd. 2018. aastal loodud CPTPP näol on tegu piirkonna suurima kaubanduspaktiga, mis hõlmab ligi 13,5% kogu maailma majandusest. Taiwani valitsuse pressiesindaja Lo Ping-chengi sõnul on liitumine äärmiselt vajalik. „Taiwani ei saa maailmas kõrvale jätta ja me peame integreeruma piirkondlikku majandusruumi,“ teatas Lo. Seda käiku ei soosi aga Taiwani mõjuvõimas naaber Hiina, kes peab riiki oma territooriumiks.