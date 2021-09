Ekvard Joakit | Kas vastiku poliitika eest peaks põgenema? 

Iga kord, kui EKRE toetus mõne arvamusküsitluse alusel pisut kasvab, hakkavad pealtnäha mõistlikud ja intelligentsed inimesed avaldama sotsiaalmeedias arvamust, et kui see trend jätkub, tuleks Eestist ära kolida! Eriti jube olevat kodumaal siis, kui EKRE kerkiks arvamusküsitluste järgi Eesti kõige populaarsemaks parteiks. Muide, samad inimesed postitavad sageli reisipilte Türgist või mõnelt muult huvitavalt soojalt maalt, mille juhtidega võrreldes on EKRE poliitikud pelgalt demokraatia lakmuspaberid.