FAKTIKONTROLL | Kas EKRE poliitikud vassisid kohtumisel Eesti Vanemate liikmetega? 

„Arvan, et peame nendega jõud ühendama. Ainult see partei võitleb selle genotsiidi vastu. Ülejäänud on vaid nukud. Helmel oli nende suhtes õigus“ – nii kommenteeris Telegrami äpis tegutseva Eesti Vanemate grupi liige kohtumist EKRE poliitikutega. Sama meelt olid veel kümned grupiliikmed. Ent kas kõik, mida 8. septembri kohtumisel kõneldi, ikka vastab tõele? Õhtuleht kontrollis EKRE poliitikute suust kõlanud kahte väidet: et Irja Lutsari valis teadusnõukokku Jüri Ratas ning et teadlane Alar Konist olla öelnud, et rohepöörde algatus on väärtusetu.