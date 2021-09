OTSEKUI AMEERIKAS: Saksamaa peatseid valimisi varjutavad kummalised vandenõuteooriad 

Saksamaa paremäärmusliku erakonna AfD ridadesse kuuluv Tüüringi liidumaa poliitik Björn Höcke esines hiljaaegu kampaaniaüritusel väikeses Burgstädti linnas. Ehkki tema kõne algas traditsioonilise üleskutsega toetajatel valima minna, muutusid poliitiku soovitused peagi üsna kentsakaks. Höcke toonitas, et inimesed peaksid kindlasti oma käega hääletussedeli valimisurni pistma ning kirja teel hääletamise üldse heaga ära unustama, sest tol viisil on oht sattuda valimispettuse ohvriks. „Kõik, kes on huvitatud õiglastest ja salajastest valimistest, peavad minema valimisjaoskonda,“ toonitas Höcke. Tema mõtteviis järgib selgelt USA vabariiklaste ja Donald Trumpi „varastatud valimiste“ narratiivi. Ameerika näitel on Saksamaal võetud üle ka tunduvalt kummalisemaid vaateid – nimelt usuvad sealsed vandenõuteoreetikud, et praegust riiki üleüldse ei eksisteeri ja „õiget Saksamaad“ saabub katastroofist päästma sotsiaalmeedias tegutsev „komandör Jansen“.