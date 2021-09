Seisukoht | Valimiskampaania kakofoonia 

Tegelikkus on paraku vastupidine. Tõenäoliselt suhtekorraldusagentuuride välja töötatud hüüdlaused ja reklaamklipid ning odavalt kuskilt tellitud õhupallid-pastakad ongi siis see, millega poliitikud suudavad valijaid jälle „üllatada“.

Tasub tsiteerida veteranpoliitik Mart Laari, kes ütles, et EKRE on uus Keskerakond. Jaa, näib, et Eesti poliitikas ei muutugi kunagi miskit. Aga unistada ikka võib, et ükskord jõuab meile ka uuel tasemel poliitiline kultuur, poliitikud suudavad vältida populismi ning rikastavad debatte väärt mõtetega. Seekordsete valimiste ajal seda veel ei juhtu.