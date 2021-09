Kristina Kallas | Kaja Kallas, miks küll on vaja jätkata katuserahade maksmist? 

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul on katuserahade jagamise jätkamine äärmiselt nõutuks tegev ja piinlik otsus. „Selle juures on veel eriti küüniline, et korruptiivse praktika ühemõttelise lõpetamise asemel tullakse rääkima „regionaalsete investeeringute uute printsiipide“ kehtestamisest. Korruptsiooni ümbernimetamine regionaalseks investeeringuks ei likvideeri korruptsiooni,“ rõhutas Kallas.

„Miks küll peaminister Kaja Kallasel ei ole julgust seda lõpetada? Kas selleks, et säilitada peaministri positsioon? Kuid mis mõte on olla peaminister, kui ei saa seista oma põhimõtete eest, mida neli aastat opositsiooni liidrina on kaitstud?“ küsib Kristina Kallas, lisades, et katuserahade jagamist erakondade ja saadikute poolt ei ole võimalik teha korruptsioonivabaks.