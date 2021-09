Vabariiklaste tellitud uuring ei suutnud Arizonas Trumpile hääli juurde lugeda – hoopis vastupidi 

Arizona osariigi vabariiklastest enamus tellis Maricopa maakonnas antud häälte lahkamiseks uuringu ettevõttelt Cyber Ninjas. Läbivaatamist – mille maksumuseks ulatus umbes 5,7 miljonit dollarit – rahastasid eelkõige Trumpi liitlased ja paremäärmuslikud rühmitused, kirjutab The New York Times. Uuringu esialgse raporti kohaselt ei leitud Maricopa ametliku hääletusstatistika ega uute andmete vahel kuigi olulist erinevust, mistõttu ei saa kuidagi rääkida ulatuslikust valimispettusest, mis oleks suures plaanis midagi muutnud.

Kohalikud vabariiklased pole aga jätkuvalt tulemusega rahul ja soovivad järjekordset uuringut. Ent kui kõnealune raport heaks kiidetakse, oleks see kogu riigis Trumpi toetajatele suureks pettumuseks – just Arizona tulemus tundus neile algselt kõige kahtlasem. Siiski toodi raportis välja pisivigu ja tõdeti, et maakonnas oleks saanud valimisi tunduvalt paremini korraldada.