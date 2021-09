Esiteks, kas sellist tohutut tootmist Eestis veel üldse on? Suuri autotehaseid ei ole, Baltika sulges oma õmblustsehhi. Tõsi, on mõned suuremad toidu- ja majatehased. Palju on väikesi tegijaid, kes õmblevad mütse, keedavad moosi jne. Samal ajal toodetakse maailmas meeletus koguses asju, mida tegelikult ei peaks üldse tootma. Majanduskasvu hulluses on eesmärk ikka rohkem ja veel rohkem.

Näiteks igast 100 kleidist, mille kiirmoekett iga kahe nädala tagant müügile paiskab, müüakse umbes 70%, ülejäänu läheb prügimäele, sest paljud tootjad ei saada oma kaupa kuhugi järelmüüki. Uus kollektsioon tuleb ju peale ja kui vana saab veel odavamalt kätte, miks peaks keegi siis uut ostma. Umbes 50–80% ostetud riietest jäävad kappi seisma, sest need osteti, aga kodus selgub, et ikka värv, tegumood vms pole õige. Samas see oli nii odav, et midagi tarka sellega ei tehta. Kes viitsib seitsmeeurose kleidi tagastamisega tegeleda? Kandma hakatakse niisiis umbes 20–30% kleitidest.

Kui ostaks vaid neid riideid, mis tõesti istuvad, meeldivad ja tahad kanda? Maksaks nende eest isegi rohkem kui seitse eurot. Ja siis kannaks järgmised 20 aastat. Õudusega vaatan oma garderoobi, et ikka ja jälle jõuavad selga lemmikud, mille eest olen maksnud hambad ristis rohkem, kui tunnistada julgen. Teisest küljest, kuna rahakoti raudade avamine on olnud pikk ja piinarikas, on see läbi mõeldud ja need rõivad on pidevalt seljas. Ehk siis kandmiskorra hind kahaneb iga aastaga ja mõnel rõival on see ikka oluliselt väiksem kui seitse eurot.